شكرا لقرائتكم خبر عن أخر تطورات سعر الدولار اليوم السبت 29-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أخر تطورات سعر الدولار اليوم السبت 29-3-2025، أمام الجنيه المصري بكل البنوك العاملة في مصر، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 50.51 جنيه للشراء، 50.65 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري عند سعر 50.52 للشراء، 50.62 جنيه للبيع.

واستقر السعر بالبنك التجارى الدولى-cib عند 50.52 جنيه للشراء، 50.62 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، سجل 50.52 جنيه للشراء، 50.62 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصري، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:



دولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

50.51 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

دولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي



50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة



50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس



50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

كشف مصدر مصرفى لليوم السابع، أنه من المقرر أن تبدأ البنوك العاملة فى مصر وعددها 37 بنكا، إجازة تستمر من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أن يستأنف العمل بالبنوك يوم الأربعاء 2 أبريل 2025.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.