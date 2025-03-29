شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم يتمسك بقمته التاريخية عند 4360 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر، في التعاملات الصباحية اليوم السبت، بعد ارتفاع عيار 21 إلي مستويات 4360 جنيها للجرام لأول مرة في التاريخ بدون إضافة المصنعية والضريبة والرسوم.

أسعار الذهب في مصر اليوم

-عيار 24 يسجل 4983 جنيها

-عيار 21 يسجل 4360 جنيها

-عيار 18 يسجل 3737 جنيها

-الجنيه الذهب 34880 جنيها

سياسات ترامب تنعش الذهب

وتسببت سياسيات الرئيس الأمريكي المتعلقة بالرسوم الجمركية غضب دول أخرى، حيث تستعد كندا والصين وأوروبا والمكسيك لاتخاذ إجراءات انتقامية مما ينذر ببدء حرب تجارية عالمية.

السياسة التجارية الأمريكية والسياسة المالية الأمريكية والأوضاع الجيوسياسية وتباطؤ النمو كلها عوامل تصب في صالح الذهب، ليصبح المستوى 3100 دولار للأونصة هو الهدف القادم للذهب، ولم تتوصل الأسواق بعد إلى فهم لطبيعة الردود الانتقامية التي قد تفرضها الدول الأخرى، وهو ما يدعم الذهب أيضًا.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميًا.

الذهب يرتفع 27% خلال 2024

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% خلال عام 2024 وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، واختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة وقفز الذهب 17% من بداية 2025.

اشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته.