الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم السبت 29-3-2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية

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  • سعر الريال القطرى اليوم السبت 29-3-2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية 1/3
  • سعر الريال القطرى اليوم السبت 29-3-2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية 2/3
  • سعر الريال القطرى اليوم السبت 29-3-2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول

السبت، 29 مارس 2025 10:30 ص

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 29 مارس 2025 في جميع البنوك المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف. نحرص على تقديم آخر التحديثات حول أسعار الصرف، مما يجعلنا مصدرًا موثوقًا للمعلومات المالية.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم  فى بعض البنوك الآتى:
 

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سعر الريال القطرى فى البنك المركزى
 

13.84جنيه للشراء.

13.88جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.93جنيه للشراء.

13.89جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.93جنيه للشراء.

13.87جنيه للبيع.

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سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.92جنيه للشراء.

13.88جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى
 

12.81جنيه للشراء.

13.88جنيه للبيع.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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