شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 29-3-2025 فى البحرين.. عيار 24 بـ37.275 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت في البحرين، ارتفاعا نسبيًا، مقارنة بأسعار أمس، وسجل عيار 24 سعر 37.275 ريال، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب، وننشر تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات فى هذا التقرير .

أسعار الذهب في البحرين



عيار 24 سجل 37.275 دينار

عيار 22 سجل 34.175 دينار

عيار 21 سجل 32.625 دينار

عيار 18 سجل 27.950 دينار

عيار 14 سجل 21.750 دينار

عيار 12 سجل 18.650 دينار

الاونصة 1159.500 دينار

الجنيه الذهب 260.950 دينار

الأونصة بالدولار 3083.80 دولار



وصرح ترامب يوم بأن الرسوم الجمركية على السيارات قادمة قريباً، لكنه أشار إلى أن بعض التعريفات التي هدد بفرضها قد لا تُطبق في الثاني من أبريل، وهي إشارة فسرتها وول ستريت على أنها مرونة في موقفه، بعدما تسببت هذه السياسات في اضطرابات في الأسواق لأسابيع.

ويظل سعر الذهب في دول الخليج متأثرا بحركة الأسعار العالمية، حيث تلعب عوامل مثل سعر الدولار، والسياسات النقدية، والتوترات الجيوسياسية دورًا رئيسيًا في تحديد قيمته. لذا، ينصح المستثمرون والمستهلكون بمتابعة المستجدات الاقتصادية العالمية عن كثب لاتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا، خاصة في ظل التذبذبات المستمرة التي يشهدها المعدن النفيس.