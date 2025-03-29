الاقتصاد

12.81 جنيه للشراء بالبنك الأهلى.. سعر الريال القطرى اليوم السبت 29-3-2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول

السبت، 29 مارس 2025 09:30 ص

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 29 مارس 2025 في جميع البنوك المصرية، وسجل سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى 12.81 جنيه للشراء، و13.88 جنيه للبيع.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف، نحرص على تقديم آخر التحديثات حول أسعار الصرف، مما يجعلنا مصدرًا موثوقًا للمعلومات المالية.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم  فى بعض البنوك الآتى:
 

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سعر الريال القطرى فى البنك المركزى
 

13.84جنيه للشراء.

13.88جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.93جنيه للشراء.

13.89جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.93جنيه للشراء.

13.87جنيه للبيع.

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سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.92جنيه للشراء.

13.88جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى
 

12.81جنيه للشراء.

13.88جنيه للبيع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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