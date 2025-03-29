شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 29-3-2025 فى قطر.. عيار 18 بـ270.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت في قطر، انخفاضًا طفيفًا، مقارنة بأسعار أمس، وسجل عيار 24 سعر 360.75 ريال قطري، بينما بلغ عيار 21 حوالي 315.75 ريال للجرام، وينصح المستثمرون والمشترون بمتابعة التحديثات المستمرة للأسعار لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تتماشى مع التحركات المستقبلية المحتملة في السوق.

أسعار الذهب اليوم السبت في قطر

عيار 24 سجل 360.75 ريال

عيار 22 سجل 330.75 ريال

عيار 21 سجل 315.75 ريال

عيار 18 سجل 270.50 ريال

عيار 14 سجل 210.50 ريال

عيار 12 سجل 180.50 ريال

الاونصة 11222.25 ريال



الجنيه الذهب 2525.75 ريال



الأونصة بالدولار 3083.80 دولار

وصرح ترامب يوم بأن الرسوم الجمركية على السيارات قادمة قريباً، لكنه أشار إلى أن بعض التعريفات التي هدد بفرضها قد لا تُطبق في الثاني من أبريل، وهي إشارة فسرتها وول ستريت على أنها مرونة في موقفه، بعدما تسببت هذه السياسات في اضطرابات في الأسواق لأسابيع.



ويعتبر الذهب ملاذاً آمناً في أوقات التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، ويستفيد عادةً من بيئة انخفاض أسعار الفائدة.