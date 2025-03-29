شكرا لقرائتكم خبر عن شركات القطاع العام تحقق 2.9 مليار جنيه عوائد للموازنة العامة خلال 6 شهور والان مع تفاصيل الخبر

حققت الموازنة العامة للدولة، إيرادات غير ضريبية بلغت 148.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2024/2025 تمثل (14% من إجمالى إيرادات الموازنة) مدفوعة فى الأساس بتحقيق المنح نحو 2.8 مليار جنيه في ضوء زيادة المنح من جهات حكومية، كما حققت الحصيلة غير الضريبية من الإيرادات الأخرى نحو 145.6 مليار جنيه، وفق التقرير المالى الشهرى لوزارة المالية.

ذكر التقرير، أسباب ارتفاع الإيرادات غير الضريبية خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية إلى ارتفاع العوائد المحصلة من كل من: الهيئات الاقتصادية بنحو 3.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 60.9% لتحقق 10.3 مليار جنيه، والعوائد المحصلة من شركات القطاع العام لتحقق 2.9 مليار جنيه بزيادة بقيمة 1.1 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 57.5%، والحصيلة من منح رخصة الجيل الثالث لشركات المحمول لتحقق 4.3 مليار جنيه، والحصيلة غير الضريبية من الفوائد المحصلة على القروض المعاد إقراضها لجهات الموازنة بـ4.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 47.8% لتحقق نحو 14.1 مليار جنيه.

أضاف التقرير، كما ارتفعت الحصيلة غير الضريبية من إيرادات التعدين بمقدار 0.3 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 37.7% لتسجل 1.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية الحالية 2024/2025، وارتفاع الحصيلة غير الضريبية من بيع السلع والخدمات بـ5.8 مليار جنيه لتحقق نحو 42.9 مليار جنيه، كما ارتفعت الحصيلة غير الضريبية من الإيرادات المتنوعة بنحو 0.9 مليار جنيه لتصل إلى نحو 56.6 مليار جنيه، ويرجع ذلك في الأساس إلى زيادة المتحصلات من الإيرادات غير الضريبية المتنوعة الرأسمالية (تمويل ذاتي) لتحقق 14.9 مليار جنيه.