شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 29-3-2025 فى الإمارات.. عيار 24 بـ370.25 درهم والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت، فى الإمارات، ارتفاعًا طفيفًا، ووصل سعر الذهب عيار 24 بسعر 370.25 درهم، وفقا لآخر التحديثات، ويأتي ذلك في ظل متابعة السوق المحلية للعوامل الاقتصادية العالمية التي تؤثر على المعدن النفيس.

سعر الذهب في الإمارات

عيار 24 سجل 370.25 درهم

عيار 22 سجل 342.75 درهم

عيار 21 سجل 328.75 درهم

عيار 18 سجل 281.75 درهم

عيار 14 سجل 218.00 درهم

عيار 12 سجل 186.75 درهم

الأونصة 11516 درهم

الجنيه الذهب 2630 درهم

الأونصة بالدولار 3074.56 دولار



وقام المحللون بتخفيض توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام، وزادت المخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي، مع توقعات بارتفاع معدل التضخم.

وطرح الرئيس الأمريكي ترامب فرض سلسلة من الرسوم الجمركية الأمريكية، شملت رسومًا موحدة بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم، والتي دخلت حيز التنفيذ في فبراير، إلى جانب تعريفات متبادلة وقطاعية من المقرر فرضها في 2 أبريل، مما يزيد من جاذبية الاستثمار فى معدن الذهب.