شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات سعر الذهب اليوم بعد القفزة التاريخية فى عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة الذهب عن تطورات حركة سعر الذهب في مصر، في التعاملات الصباحية اليوم السبت 29 مارس 2025، وسجل الذهب مستويات 4360 جنيها للجرام لأول مرة في التاريخ بدون إضافة المصنعية والضريبة والرسوم، وسط توقعات باستهداف 4500 جنيها للجرام عيار 21.

عيار 24 يسجل 4983 جنيها

عيار 21 يسجل 4360 جنيها

عيار 18 يسجل 3737 جنيها

الجنيه الذهب 34880 جنيها

وسجلت البورصة العالمية للذهب مستويات 3070 دولاراً، بعد أن استهدفت في بعض جلسات التداول مستويات 3086 دولاراً.

الارتفاع الحالي في سعر الذهب المحلي يأتي بدعم من ارتفاع كبير في الذهب العالمي الذي سجل مستويات قياسية جديدة مع استمرار المخاوف وعدم اليقين في السوق العالمي.

في الوقت نفسه نجد أن عوامل تسعير الذهب المحلي الأخرى مثل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه والعرض والطلب تجد استقرار بدون تغييرات كبيرة الأمر الذي يجعل تركيز السعر منصب على حركة السعر العالمي للذهب.





السياسة التجارية الأمريكية والسياسة المالية الأمريكية والأوضاع الجيوسياسية وتباطؤ النمو كلها عوامل تصب في صالح الذهب، ليصبح المستوى 3100 دولار للأونصة هو الهدف القادم للذهب، ولم تتوصل الأسواق بعد إلى فهم لطبيعة الردود الانتقامية التي قد تفرضها الدول الأخرى، وهو ما يدعم الذهب أيضًا.

الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميًا.