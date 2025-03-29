شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات سعر الذهب اليوم بعد القفزة التاريخية فى عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيدالسبت، 29 مارس 2025 05:00 ص
أسعار الذهب في مصر اليوم
عيار 24 يسجل 4983 جنيها
عيار 21 يسجل 4360 جنيها
عيار 18 يسجل 3737 جنيها
الجنيه الذهب 34880 جنيها
وسجلت البورصة العالمية للذهب مستويات 3070 دولاراً، بعد أن استهدفت في بعض جلسات التداول مستويات 3086 دولاراً.
الارتفاع الحالي في سعر الذهب المحلي يأتي بدعم من ارتفاع كبير في الذهب العالمي الذي سجل مستويات قياسية جديدة مع استمرار المخاوف وعدم اليقين في السوق العالمي.
في الوقت نفسه نجد أن عوامل تسعير الذهب المحلي الأخرى مثل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه والعرض والطلب تجد استقرار بدون تغييرات كبيرة الأمر الذي يجعل تركيز السعر منصب على حركة السعر العالمي للذهب.
الذهب يستهدف 3100 دولار
السياسة التجارية الأمريكية والسياسة المالية الأمريكية والأوضاع الجيوسياسية وتباطؤ النمو كلها عوامل تصب في صالح الذهب، ليصبح المستوى 3100 دولار للأونصة هو الهدف القادم للذهب، ولم تتوصل الأسواق بعد إلى فهم لطبيعة الردود الانتقامية التي قد تفرضها الدول الأخرى، وهو ما يدعم الذهب أيضًا.
الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميًا.
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