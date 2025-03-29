شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 29-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثبتت أسعار الدولار وباقى العملات الأجنبية اليوم السبت 29-3- 2025، أمام الجنيه المصري، وفق آخر تحديث للبنك الأهلى المصرى، وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى، وهى الدولار الأمريكى، واليورو الأوروبى، والجنية الإسترلينى، والدينار الكويتى، والريال السعودى، والدرهم الإماراتي، والريال القطرى.

وتعد هذه العملات مرجعًا فى الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير فى سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصرى خاصة المسافرين لتلك الدول.

‏‎وجاءت أسعار العملات الأجنبية كالتالى: ‏‎سعر الدولار اليوم

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

‏‎سعر اليورو الأوروبى اليوم

54.22 جنيه للشراء.

54.66 جنيه للبيع.

‏‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

65.02 جنيه للشراء.



65.59 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم

163.04 جنيه للشراء.



164.17 جنيه للبيع.

‏‎سعر الريال السعودى اليوم

13.42 جنيه للشراء.



‏‎13.49 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.74 جنيه للشراء.



13.78 جنيه للبيع.

‏‎سعر الريال القطري اليوم

12.82 جنيه للشراء.



13.88 جنيه للبيع.