شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 8 قطاعات بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "التجارة والموزعون" والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 8.9%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 6.5%، يليه قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والبنوك بنسبة 2.2%، 2%، على التوالي، وصعد قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التعليمية بنسبة 1.1%، 1%، على التوالي، وقفز قطاعا السياحة والترفيه، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.7%، 0.6%، على التوالي.

فيما تراجعت 7 قطاعات على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.6%، 1.4%، 1.3%، على التوالي، وهبط قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، ومواد البناء بنسبة 0.8%، 0.7%، على التوالي، وانخفض قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.4%، ونزل قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.3%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.10% ليغلق عند مستوى 32026.14 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، للأسبوع الرابع على التوالي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 9046.54 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 12462.04 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 39787.46 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.06% ليغلق عند مستوى 11582.56 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 700 مليون جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.248 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.01%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.301 تريليون جنيه إلى 1.307 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.5%، فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 409.5 مليار جنيه إلى 407.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.