شكرا لقرائتكم خبر عن 6.7 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلى لشراء الأراضى خلال يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تصدر نشاط العقارات والأراضي، قائمة عقود التأجير التمويلي خلال شهر يناير من عام 2025، مستحوذًا على نسبة 65.06% بقيمة 6.7 مليار جنيه، تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل بعقود قيمتها 847.3 مليون جنيه بنسبة 8.19% ثم نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 1.3 مليار جنيه بنسبة 12.24% وجاء في الترتيب الرابع نشاط سيارات ملاكي مسجلاً 493.5 مليون جنيه بنسبة 4.77% من إجمالى النشاط.

وكانت عدد عقود التأجير التمويلي قد ارتفعت إلى 191 عقدًا خلال شهر يناير من عام 2025 بقيمة 10.3 مليار جنيه مقابل 188 عقدًا بقيمة 8.2 مليار جنيه خلال شهر يناير من العام الماضي بنسبة نمو 1.6% في عدد العقود، و26.8% في قيمة العقود.

والتأجير التمويلى أحد وسائل التمويل التي تلعب دورًا بارزًا في تمويل الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبة في شراء المعدات والآلات وما إلى ذلك من مستلزمات النشاط الصناعي مع تمويلها على عدة سنوات للتقليل من التكلفة الاستثمارية للبدء فى النشاط.

وبمقتضاه يتم نقل إلى المستخدم (المستأجر) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدى بين الطرفين يخول أحدهما حق انتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر فى نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر، وبدأ العمل بهذا النشاط لأول مرة فى مصر منذ 28 عامًا بصدور القانون 95 لسنة 1995.

يهدف نشاط التأجير التمويلى إلى جذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية سعيًا إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، من خلال توفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشروعات، وتشجيع الاستثمارات في مجال نشاط التأجير التمويلى.