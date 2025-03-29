شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 24 يسجل 5 آلاف جنيه لأول مرة فى تاريخ تسعير الذهب فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب مستويات تاريخية في السوق المصري لـ عيار 24 وهو عيار السبائك الذهب في السوق المصري، وتجاوز الذهب 5 آلاف جنيه لأول مرة بعد إضافة المصنعية.

وننشر تطورات حركة سعر الذهب في مصر اليوم السبت في التعاملات الصباحية حيث سجل الذهب مستويات 4360 جنيها للجرام لأول مرة في التاريخ بدون إضافة المصنعية والضريبة والرسوم.

وسجلت البورصة العالمية للذهب مستويات 3070 دولاراً، بعد أن استهدفت في بعض جلسات التداول مستويات 3086 دولارًا.

عيار 24 يسجل 4983 جنيها

عيار 21 يسجل 4360 جنيها

عيار 18 يسجل 3737 جنيها

الجنيه الذهب 34880 جنيها

الارتفاع الحالي في سعر الذهب المحلي يأتي بدعم من ارتفاع كبير في الذهب العالمي الذي سجل مستويات قياسية جديدة مع استمرار المخاوف وعدم اليقين في السوق العالمي.

في الوقت نفسه نجد أن عوامل تسعير الذهب المحلي الأخرى مثل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه والعرض والطلب تجد استقرار بدون تغييرات كبيرة الأمر الذي يجعل تركيز السعر منصب على حركة السعر العالمي للذهب





السياسة التجارية الأمريكية والسياسة المالية الأمريكية والأوضاع الجيوسياسية وتباطؤ النمو كلها عوامل تصب في صالح الذهب، ليصبح المستوى 3100 دولار للأونصة هو الهدف القادم للذهب، ولم تتوصل الأسواق بعد إلى فهم لطبيعة الردود الانتقامية التي قد تفرضها الدول الأخرى، وهو ما يدعم الذهب أيضًا.

الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميًا.