شكرا لقرائتكم خبر عن "البنك التجارى الدولى" يتصدر شركات البورصة الأكثر تداولًا بقيمة 747 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سهم "البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 9.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 747.1 مليون جنيه، يليه سهم "مجموعة أي أف جي القابضة" بحجم تداول بلغ 23.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 659.5 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث سهم "مصر الوطنية للصلب-عتاقة" بحجم تداول بلغ 67.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 628 مليون جنيه، ثم "المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)" بحجم تداول 83 مليون ورقة، وبقيمة تداول 454.1 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول 693.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 440.9 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "أوراسكوم المالية القابضة" بحجم تداول بلغ 967.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 422.4 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 58.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 421.3 مليون جنيه، ثم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، بحجم تداول 7.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 406.7 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "الحديد والصلب للمناجم والمحاجر" بحجم تداول 69.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 400.7 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "بلتون القابضة" بحجم تداول بلغ 152.5 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 324.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.10% ليغلق عند مستوى 32026.14 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، للأسبوع الرابع على التوالي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 9046.54 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 12462.04 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 39787.46 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.06% ليغلق عند مستوى 11582.56 نقطة.

