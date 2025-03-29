شكرا لقرائتكم خبر عن "المحاسبات" يوصى شركة الحديد للمناجم باستغلال أكثر من 300 شقة شاغرة والان مع تفاصيل الخبر

أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، بالعمل على استغلال الوحدات الشاعرة بالمدينة السكنية للعاملين بالواحات البحرية، والبالغ عددها 714 وحدة منها 286 وحدة شاغرة، و66 وحدة جارى تجهيزها، وإجراء الصيانة اللازمة للمدينة، حفاظًا على أصول وممتلكات الشركة.

كما أوصى الجهاز، في تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر في 31 ديسمبر عام 2024، بضرورة الإسراع في اتخاذ واستكمال الإجراءات القانونية لإزالة التعديات على أراضي وممتلكات الشركة، منها التعدي على قطعتين أرض بمحاجر بني خالد بمحافظة المنيا بمساحة 11 فدان ومساحة 1600 متر مربع مرفوع بشأنها دعاوى قضائية، والتعدي على المزرعة النموذجية بمنطقة الحارة البالغ مساحتها نحو 654 فدانًا، وعدم استغلال 44 شقة خالية بمنطقة محاجر بني خالد، واستمرار شغل عدد 19 شقة بالمدينة السكنية بسمالوط بدون عقود مبرمة مع قاطنيها.

أشار الجهاز المركزى للمحاسبات، إلى ضرورة دراسة شركة الحديد والصلب للمناجم، كيفية الاستفادة الاقتصادية من المخزون السلعي الراكد بقيمة نحو 17.5 مليون جنيه، مع موافاة الجهاز بصافى القيمة البيعية لهذه الأصناف للتحقق من عدم حدوث انخفاض في قيمتها، خاصة وأنه تم الاعتراف بهذا المخزون بالتكلفة الدفترية دون موافاة الجهاز بصافى القيمة البيعية له للتحقق من عدم حدوث انخفاض في قيمته، وفقًا للفقرة رقم (9) من معيار المحاسبة المصري.

وطالب الجهاز المركزى للمحاسبات، من شركة الحديد والصلب للمناجم، بتنويع محفظة الاستثمار، واستغلال السيولة المتاحة الاستغلال الأمثل، وبما يحقق أعلى عائد للشركة، وذلك بعدما رصد الجهاز أن الحساب الجارى للشركة ببنك مصر بدون عائد بالرغم من حصول الشركة على عائد على الحسابات لبنكي الأهلي الكويتى وتنمية الصادرات يصل إلى 23%.