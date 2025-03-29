شكرا لقرائتكم خبر عن يستهدف 3100 دولار.. سعر الذهب اليوم السبت وعيار 21 يسجل 4360 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيدالسبت، 29 مارس 2025 01:00 ص
أسعار الذهب في مصر اليوم
عيار 24 يسجل 4983 جنيها
عيار 21 يسجل 4360 جنيها
عيار 18 يسجل 3737 جنيها
الجنيه الذهب 34880 جنيها
السياسة التجارية الأمريكية والسياسة المالية الأمريكية والأوضاع الجيوسياسية وتباطؤ النمو كلها عوامل تصب في صالح الذهب، ليصبح المستوى 3100 دولار للأونصة هو الهدف القادم للذهب، ولم تتوصل الأسواق بعد إلى فهم لطبيعة الردود الانتقامية التي قد تفرضها الدول الأخرى، وهو ما يدعم الذهب أيضًا.
الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميًا.
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