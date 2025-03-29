الاقتصاد

يستهدف 3100 دولار.. سعر الذهب اليوم السبت وعيار 21 يسجل 4360 جنيها

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يستهدف 3100 دولار.. سعر الذهب اليوم السبت وعيار 21 يسجل 4360 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيد

السبت، 29 مارس 2025 01:00 ص
ننشر تطورات حركة سعر الذهب في مصر، في التعاملات الصباحية اليوم السبت، وسجل الذهب مستويات 4360 جنيها للجرام لأول مرة في التاريخ بدون إضافة المصنعية والضريبة والرسوم.

 

 

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 4983 جنيها

عيار 21 يسجل 4360 جنيها

عيار 18 يسجل 3737 جنيها

الجنيه الذهب 34880 جنيها

الذهب يستهدف 3100 دولار 

السياسة التجارية الأمريكية والسياسة المالية الأمريكية والأوضاع الجيوسياسية وتباطؤ النمو كلها عوامل تصب في صالح الذهب، ليصبح المستوى 3100 دولار للأونصة هو الهدف القادم للذهب، ولم تتوصل الأسواق بعد إلى فهم لطبيعة الردود الانتقامية التي قد تفرضها الدول الأخرى، وهو ما يدعم الذهب أيضًا. 

 

الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميًا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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