شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. إيرادات موازنة مصر تتجاوز تريليون جنيه خلال 6 شهور والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت إيرادات الموازنة العامة للدولة، لتصل إلى 1.061 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2024/2025 بزيادة بقيمة 250.3 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 30.9%، وساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 86%، من إجمالي الإيرادات، والإيرادات غير الضريبية بنحو 14%.

وحققت الموازنة العامة، إيرادات ضريبية بلغت 912.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2024/2025 بزيادة بقيمة 250.4 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 38%، وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بالأساس من ارتفاع المتحصلات الضريبية من الجهات السيادية بنحو 63.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 40.4% لتسجل 221.6 مليار جنيه مقابل نحو 157.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

كما ارتفعت المتحصلات الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو 186.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 37% لتسجل 690.9 مليار جنيه مقابل نحو 504.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وخلال آخر 4 سنوات، زادت إجمالي الإيرادات الضريبية من 386.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2021/2022 مقسمة ما بين (322.9 مليار جنيه من جهات غير سيادية و64 مليار جنيه من جهات سيادية)، إلى 461.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من السنة المالية 2022/2023 مقسمة ما بين (374.9 مليار جنيه من جهات غير سيادية و86.9 مليار جنيه من جهات سيادية)، ثم إلى 662.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من السنة المالية 2023/2024 مقسمة ما بين (504.3 مليار جنيه من جهات غير سيادية و157.8 مليار جنيه من جهات سيادية).

وكان العجز الكلي في الموزانة العامة للدولة، قد انخفض بنحو 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي ليحقق 4.15% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024/2025، مقابل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.