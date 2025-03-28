شكرا لقرائتكم خبر عن سلام العقارية تكشف خططها الاستثمارية القوية.. وتعلن عن مشروع ضخم بشرق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة سلام العقارية امتلاكها محفظة أراض قوية تعزز خططها الاستثمارية الطموحة خلال الفترة المقبلة، وتتواجد هذه الأراضي في مواقع استراتيجية متنوعة في عدد من المدن الجديدة التي تحظى باهتمام وإقبال قوي من العملاء، مما يفتح أمام الشركة فرصًا كبيرة لمزيد من النمو خلال الفترة المقبلة بالسوق العقاري المصري.

من جانبه أكد أحمد قاسم، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة سلام العقارية، أن الشركة تمتلك خبرة قوية وممتدة في السوق العقاري ل 26 عاما، فقد تأسست الشركة عام 1999، وحققت خلال تلك الفترة نجاحات عززت ثقة عملائها بها وتدعم خططها المستقبلية الطموحة.

وأشار إلى أن امتلاك سلام العقارية محفظة الأراضي القوية في مواقع متميزة يساهم بشكل كبير في تعزيز استراتيجية الشركة للنمو والتوسع في السوق العقاري المصري، حيث تستهدف الشركة تقديم مشروعات عمرانية متكاملة نموذجية واستثنائية تصبح علامة بارزة في مختلف أنحاء المدن الجديدة وتلبي تطلعات عملاء الشركة.

وأوضح أن هذه المحفظة تتواجد في مواقع مميزة في القاهرة الجديدة وبالتحديد في منطقتي التجمع الخامس والتجمع السادس والشيخ زايد والمنصورة الجديدة ودمياط الجديدة، مما يعكس حجم التنوع القوي، وتستهدف الشركة تطوير مشروعات متنوعة ما بين سكنية وتجارية وإدارية متكاملة في هذه المناطق، بما يواكب توجهات الدولة لتحقيق تنمية عمرانية شاملة مستدامة.

وأضاف: "تمثل محفظة الأراضي المتنوعة في مواقع استراتيجية أحد عناصر القوة لشركة سلام العقارية، ولدينا خطط طموحة ومحددة لتعظيم الاستفادة من هذه الأراضي وتنميتها بما يضمن مكانة رائدة للشركة في السوق العقاري، ويلبي تطلعات عملائنا، ويتناسب مع خطة الدولة للتنمية العمرانية الشاملة، لذا فإننا نعمل بجهود متكاملة لنصبح جزءا من خطة الدولة لخلق مجتمعات عمرانية وفرص استثمارية واعدة".

وأشار إلى أن عناصر الابتكار والجودة تمثل ركنًا أساسيًا تعتمد عليه الشركة في تنفيذ هذه المشروعات، وهو ما قدمته الشركة لعملائها في مشروعات سابقة بالسوق العقاري، حيث تتمثل عناصر النجاح، موقع استراتيجي مميز والتزام في التنفيذ والتسليم وأعلى جودة في مستوى الأعمال وسعر مناسب لقيمة المنتج العقاري الذي نقدمه، وهو ما يجعل سلام العقارية قادرة على تقديم مشروعات ذات جودة ومعايير عالمية.

وأكد الدكتور معتز شلبي، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة سلام العقارية، أن الشركة تواصل العمل الجاد لتحقيق أهدافها الطموحة، فالشركة تمتلك مشروعات متنوعة في منطقة الدلتا بعضها منتهي وبعضها يقترب من الانتهاء، وهي مشروعات نجحت الشركة في تنفيذها وتسليمها بأعلى معايير الجودة وبما يعكس التزام في التنفيذ والتسليم بأعلى معايير الجودة.

وتابع: "تعمل شركة سلام العقارية بقوة وبفريق عمل متكامل ذات خبرات قوية لتحقيق أهدافها الطموحة، من خلال الاهتمام بالتفاصيل وتقديم أفضل المعايير التي تعكس التزامها بتوفير أفضل الحلول العقارية لعملائها، وبما يضمن لها أفضل استغلال لمحفظة أراضيها القوية التي تعد أحد عناصر تميزها ونجاحها".

وأوضح أنه من المخطط الإعلان قريبًا عن مشروع في منطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، حيث سيمثل هذا المشروع نقلة قوية في هذه المنطقة تتناسب مع حجم المنافسة الموجودة في التجمع الخامس، ليجمع هذا المشروع بين عناصر الابتكار والجودة والتألق والتفرد بما يتناسب مع احتياجات عملاء الشركة ويلبي الطلب القوي على المشروع الراقية والمتفردة بخدمات وشراكات مع مؤسسات عالمية.

وتابع أن سلام العقارية ستقدم لعملائها في هذا المشروع الجديد منتجات عقارية عليها طلب قوي في السوق وهو ما تؤكده الدراسات السوقية التي قامت بها الشركة، كما سيتم تقديم هذه المنتجات العقارية بأسعار تنافسية وأنظمة سداد مميزة.

وكشف عن استمرار الشركة في رصد أي فرص استثمارية وأراضي جديدة تتواجد في مواقع استثنائية وذلك بالتوازي مع العمل على تطوير محفظتها القائمة، حيث يجري حاليا البحث عن أراض جديدة في الساحل الشمالي لتحقيق مزيد من التنوع في محفظتها الاستثمارية وتلبية تطلعات عملائها الباحثين عن التميز والجودة.



أأحمد قاسم الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة سلام العقارية والدكتور معتز شلبي الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة سلام العقارية