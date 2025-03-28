شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 28 مارس 2025.. وفقًا لآخر التحديثات والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار الذهب فى مصر، وفقا لآخر التحديثات مع استمرار زيادة أسعار الذهب العالمي إلى مستويات قياسية جديدة اليوم الجمعة، وذلك بعد أن تسببت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيادة المخاوف من تصاعد الحرب التجارية العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

* عيار 24: 4942.86 جنيه مصري



* عيار 21: 4325.00 جنيه مصري

* عيار 18: 3707.14 جنيه مصري

* عيار 14: 2883.33 جنيه مصري

*الجنيه الذهب في مصر يسجل 34720 جنيها مصريًا

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميًا.