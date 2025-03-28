شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار فى ختام تعاملات اليوم الجمعة 28-3-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار فى ختام تعاملات اليوم الجمعة 28-3-2025 أمام الجنيه المصري وفقا لاخر تحديث أمس الخميس نتيجة العطلة الأسبوعية بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي المصري 50.51 جنيه للشراء و 50.65 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الجمعة ، بالبنك الأهلى المصرى 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.52 جنيه للشراء و 50.62 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.52 جنيه 50.62 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار فى ختام التعاملات اليوم الجمعة بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.