شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات الإيداع لشركات أى أف جى ومدينة مصر للإسكان وcib والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن حجم أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ تراجع رصيد شهادات إيداع مدينة مصر للإسكان والتعمير إلى 558.849 مليون شهادة، ومجموعة أي أف جي القابضة إلى 372.913 مليون شهادة، والبنك التجاري الدولي-مصر إلى 145.608 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع المصرية للاتصالات عند 255.352 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية عند 119.119 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.248 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 79.9 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.23% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.76%، والعرب على 7.01%، واستحوذت المؤسسات على 28.62% من المعاملات في البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.37%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 19 مليون جنيه، 181 مليون جنيه، 40.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 212.2 مليون جنيه، 141 ألف، 27.8 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 32026 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 39787 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 14088 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 9046 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 12462 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 3328 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 11582 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1983 نقطة.