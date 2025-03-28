شكرا لقرائتكم خبر عن ثبات سعر نيسان سنترا 2025 وأول فئة بـ999 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تحافظ السيارة نيسان "سنترا" على مكانتها بين السيارات المنافسة من نفس شريحة السيارات السيدان والطرازات المختلفة بفضل ادائها الجيد ومواصفاتها المتنوعة وتبدأ أول فئة بسعر 999 ألف جنيه، وتجمع بين الأداء العملى والجودة العالية.



أسعار السيارة نيسان سنترا موديل 2025 فى مصر:

الفئة الأولى بسعر 999 ألف جنيه

الفئة الثانية بسعر 1,099,000 جنيه

مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED

مع إضاءة نهارية لزيادة وضوح الرؤية

مصابيح ضباب أمامية لتحسين الرؤية في الظروف الجوية الصعبة

مكيف هواء ثنائي المناطق مع فتحات تهوية للمقاعد الخلفية لتوزيع مثالى للهواء

نظام ملاحي GPS يسهل التنقل داخل المدن وعلى الطرق السريعة

شاشة وسائط متعددة بقياس 7 بوصات تدعم البلوتوث ومدخل

AUX

كاميرا خلفية للمساعدة في الركن والمناورات

عجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للتعديل ومزودة بأزرار للتحكم في النظام الصوتي

مرايات جانبية كهربائية قابلة للضم

جنوط رياضية بقياس 16 بوصة تعزز من المظهر الرياضي للسيارة

زجاج خلفي معتم للحفاظ على الخصوصية

مستشعرات خلفية لسهولة الاصطفاف

نجحت نيسان سنترا 2025 في تقديم حزمة متكاملة من الأداء والكفاءة الاقتصادية، إلى جانب استقرار سعرها، وهذه المواصفات تجعلها خيارًا مثاليًا للراغبين في سيارة عملية وعصرية بلمسة من الفخامة

وتجمع السيارة بين الأمان والراحة، مما يجعلها واحدة من أبرز الخيارات في فئة السيدان بالسوق المصري. باختصار، سنترا 2025 هي سيارة تعتمد عليها للمدى البعيد بفضل جودتها واعتماديتها



تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي

يولد المحرك قوة تصل إلى 118 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 154 نيوتن/ متر

ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، مما يمكن السيارة من التسارع من الثبات إلى 100 كم/ ساعة في غضون 10.9 ثانية

متوسط استهلاك الوقود يصل إلى 8.9 لتر لكل 100 كم، وهو معدل اقتصادي مناسب للاستخدام اليومي داخل المدينة وعلى الطرق السريعة .