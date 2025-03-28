شكرا لقرائتكم خبر عن ثبات سعر نيسان سنترا 2025 وأول فئة بـ999 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أمانى سميرالجمعة، 28 مارس 2025 03:00 م
تحافظ السيارة نيسان "سنترا" على مكانتها بين السيارات المنافسة من نفس شريحة السيارات السيدان والطرازات المختلفة بفضل ادائها الجيد ومواصفاتها المتنوعة وتبدأ أول فئة بسعر 999 ألف جنيه، وتجمع بين الأداء العملى والجودة العالية.
أسعار السيارة نيسان سنترا موديل 2025 فى مصر:
الفئة الأولى بسعر 999 ألف جنيه
الفئة الثانية بسعر 1,099,000 جنيه
مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED
مع إضاءة نهارية لزيادة وضوح الرؤية
مصابيح ضباب أمامية لتحسين الرؤية في الظروف الجوية الصعبة
مكيف هواء ثنائي المناطق مع فتحات تهوية للمقاعد الخلفية لتوزيع مثالى للهواء
نظام ملاحي GPS يسهل التنقل داخل المدن وعلى الطرق السريعة
شاشة وسائط متعددة بقياس 7 بوصات تدعم البلوتوث ومدخل
AUX
كاميرا خلفية للمساعدة في الركن والمناورات
عجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للتعديل ومزودة بأزرار للتحكم في النظام الصوتي
مرايات جانبية كهربائية قابلة للضم
جنوط رياضية بقياس 16 بوصة تعزز من المظهر الرياضي للسيارة
زجاج خلفي معتم للحفاظ على الخصوصية
مستشعرات خلفية لسهولة الاصطفاف
نجحت نيسان سنترا 2025 في تقديم حزمة متكاملة من الأداء والكفاءة الاقتصادية، إلى جانب استقرار سعرها، وهذه المواصفات تجعلها خيارًا مثاليًا للراغبين في سيارة عملية وعصرية بلمسة من الفخامة
وتجمع السيارة بين الأمان والراحة، مما يجعلها واحدة من أبرز الخيارات في فئة السيدان بالسوق المصري. باختصار، سنترا 2025 هي سيارة تعتمد عليها للمدى البعيد بفضل جودتها واعتماديتها
تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي
يولد المحرك قوة تصل إلى 118 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 154 نيوتن/ متر
ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، مما يمكن السيارة من التسارع من الثبات إلى 100 كم/ ساعة في غضون 10.9 ثانية
متوسط استهلاك الوقود يصل إلى 8.9 لتر لكل 100 كم، وهو معدل اقتصادي مناسب للاستخدام اليومي داخل المدينة وعلى الطرق السريعة .
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