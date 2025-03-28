شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 73.91 دولار لـ"برنت".. و69.84 للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار البترول العالمية اليوم الجمعة 28-3-2025، وفق ما نشرته وزارة البترول والثروة المعدنية، متجهة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالى وذلك بدعم من توقعات انكماش المعروض العالمي بعد فرض الولايات المتحدة المزيد من الضغوط على تجارة النفط الفنزويلية والإيرانية، فضلاً عن تحسن مؤشرات الطلب في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم والذي أوضحه انخفاض مخزونات الخام بمقدار 3.3 مليون برميل.

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجل 73.91 دولار للبرميل، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.84 دولار للبرميل، وسجل خام أوبك 75.96 دولار للبرميل.



