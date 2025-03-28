شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الجمعة 28-3-2025.. بكم الطن؟ والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الحديد اليوم الجمعة 28-3-2025، استقراره وثباته فى الأسواق، وفق نفس الأسعار خلال الشهرين الماضيين، على الرغم من تباين الأسعار فى بعض المحافظات مسجلا نحو 40000 جنيه للطن للمستهلك.

كما سجل سعر طن الحديد اليوم فى مصر اليوم مستويات تتراوح ما بين 38 ألف جنيه إلى 38500 جنيه سعر المصنع، ويصل إلى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد.

وواصل سعر الحديد استقراره مع قرب نهاية شهر مارس 2025، وكشف أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن استقرار سعر الحديد اليوم لدى الشركات والموزعين.

فعليا استقرت أسعار بيع الحديد لدى الموزعين بما يتراوح من 39200 إلى نحو 40000 جنيه، وثبت سعر الحديد بواقع يتراوح من 38200 جنيه إلى 38500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع.

ويعد الحديد من أهم الخامات المستخدمة فى مواد البناء، ويحرض الجميع سواء الشركات أو الافراد على متابعة أسعارها يوما بيوم على الرغم من تغير سعرها كل شهر مرة فى الظروف العادية.

وبمتوسط سعر نحو 38200 للطن ويصل لأكثر من 40 ألف جنيه لدى بعض الموزعين بعض محافظات الجمهورية، وذلك بناء على سعر الشهر وحسب السعر الثابت لهذا الشهر ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.

واستقرت أسعار الحديد اليوم الجمعة 28-3-2025

سعر حديد عز 38800 جنيه

سعر حديد بشاى 38600 جنيه

سعر حديد المصريين 38500 جنيه

سعر حديد الجارحى 36000 جنيه

وتختلف الأسعار حسب الشركة المنتجة.