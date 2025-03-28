شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى يسجل 65.30 للشراء اليوم الجمعة 28-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالجمعة، 28 مارس 2025 02:05 م
واصل سعر الجنيه الإسترليني، استقراره بالبنوك العاملة فى مصر اليوم الجمعة 28-3-2025، ليسجل فى البنك المركزي 65.30 جنيه للشراء، و65.51 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 65.02 جنيه للشراء، 65.59 جنيه للبيع.
وينشر ”الخليج 365”، سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الجنيه الإسترليني.وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
65.02 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر
65.59 جنيه للبيع.
65.02 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية
65.59 جنيه للبيع
65.02 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى
65.50 جنيه للبيع.
65.02 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة
65.59 جنيه للبيع.
65.02 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
65.50 جنيه للبيع.
65.06 جنيه للشراء.
65.48 جنيه للبيع.
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