شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: زيادة إيرادات نشاط "المصرية للثروات التعدينية" إلى 1.1 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية للثروات التعدينية، وذلك لمناقشة واعتماد نتائج أعمال العام المالى 2024/2023.

وخلال الجمعية، أكد المهندس كريم بدوى، على اهتمام الدولة المصرية بقطاع التعدين، وهناك عدة محاور عمل تعمل عليها الوزارة لتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي من خلال تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين، وتشمل تسهيل العمليات والتراخيص، وتطوير الاتفاقيات ومشروع تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية من أجل زيادة المرونة وتسهيل الاستثمار، بما يعزز من خطة الدولة فى إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الاستراتيجي، وزيادة مساهمته في الناتج القومي الاجمالي من 1% إلى 5-6%، وذلك من خلال العمل على تعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية في صناعات تحويلية لتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد.

ووجه "بدوى"، قيادات الشركة المصرية للثروات التعدينية بضرورة وضع خطة محددة الأهداف ورؤية مستقبلية يتم العمل عليها لتحقيقها خلال الخمس سنوات القادمة، لافتًا إلى تقديم الوزارة وهيئة الثروة المعدنية كافة أوجه الدعم لتحقيق هذه الخطة.

واستعرض الجيولوجي هاني مصطفى، رئيس الشركة المصرية للثروات التعدينية، أهم مؤشرات ونتائج الأعمال التي حققتها الشركة خلال العام المالى 2024/2023، قائلًا إن الشركة حققت إيرادات نشاط بلغت 1,098 مليار جنيه، بزيادة قدرها 92 مليون جنيه عن العام السابق وبنسبة زيادة قدرها 36% مما هو مخطط للعام المالي 2024/2023، وبلغ إجمالي خام الفوسفات المباع (وهو المنتج الرئيسي للشركة) بخلاف الخامات الأخرى 546 ألف طن بزيادة قدرها 61 ألف طن عن المخطط.