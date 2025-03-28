شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 28-3-2025 أمام الجنيه المصرى الآن والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة 28-3-2025 استقرار أمام الجنيه المصري وفقا لاخر تحديث أمس الخميس نتيجة العطلة الأسبوعية بالبنوك المصرية، حيث بالبنك المركزي المصري 50.51 جنيه للشراء و 50.65 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة، بالبنك الأهلى المصرى 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.52 جنيه للشراء و50.62 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.52 جنيه 50.62 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار خلال التعاملات اليوم الجمعة بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.