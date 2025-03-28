شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 28 مارس 2025 فى سلطنة عمان عيار 24 بـ 37.925 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم استقرار نسبى وتداولات نشطة وسط متابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.



سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان

عيار 24 سجل 37.925 ريال

عيار 22 سجل 34.750 ريال

عيار 21 سجل 33.175 ريال

عيار 18 سجل 28.450 ريال

عيار 14 سجل 22.125 ريال

عيار 12 سجل 18.950 ريال

الاونصة1179.450 ريال

الجنيه الذهب265.450 ريال

الأونصة بالدولار3073.25 دولار

ومازال الذهب يكتسب القوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

ويسعى ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي. كما أن سياساته التضخمية تزيد من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.