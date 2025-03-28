شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 28 مارس 2025 فى سلطنة عمان عيار 24 بـ 37.925 ريال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالجمعة، 28 مارس 2025 02:00 م
شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم استقرار نسبى وتداولات نشطة وسط متابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.
سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان
عيار 24 سجل 37.925 ريال
عيار 22 سجل 34.750 ريال
عيار 21 سجل 33.175 ريال
عيار 18 سجل 28.450 ريال
عيار 14 سجل 22.125 ريال
عيار 12 سجل 18.950 ريال
الاونصة1179.450 ريال
الجنيه الذهب265.450 ريال
الأونصة بالدولار3073.25 دولار
ومازال الذهب يكتسب القوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.
ويسعى ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي. كما أن سياساته التضخمية تزيد من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.
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