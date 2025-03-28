شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: ارتفاع عدد السيارات المحولة للغاز بواسطة كارجاس لـ 258 الف سيارة والان مع تفاصيل الخبر

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة لشركة الغاز الطبيعي للسيارات ( كارجاس ).

وأكد المهندس كريم بدوي، تقديم كامل الدعم للشركة في تحقيق الانتشار و التوسع فيما تقدمه من نشاط حيوي في خدمة المواطنين ، مشيرا إلى أهمية التركيز علي اختيار مواقع حيوية جديدة لإقامة المحطات المستهدفة في عام 2025 في ظل الطلب المتزايد علي خدمة التموين بالغاز بما يزيد من الجدوي الاقتصادية و ييسر علي مستخدمي الغاز كوقود للسيارات ، كما أشاد الوزير بالشراكة الناجحة مع بريتش بتروليوم البريطانية في شركة كارجاس .

واستعرض المهندس خالد جمال رئيس شركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس) نتائج أعمال الشركة خلال عام 2024 والتى أظهرت مؤشرات إستثنائية ، حيث تم تحقيق 514 مليون متر مكعب مبيعات غاز طبيعي والتي تسهم في تحقيق وفر في إستهلاك الوقود السائل ، ويأتي ذلك تنفيذاً للمحور الخامس من إستراتيجية وزارة البترول المتعلق بالإستدامة البيئية وترشيد الطاقة.

وقال، أن كارجاس قامت بتشغيل وإفتتاح 34 محطة تموين جديدة بالغاز تحمل علامتها التجارية خلال 2024 ليصبح إجمالي محطات الشركة 336 محطة تقدم الخدمة للجمهور بالإضافة لتطوير ورفع كفاءة العديد من المحطات العاملة.

وتنفيذاً لخطة وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع المستمر فى المشروع القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ارتفع عدد السيارات التي تم تحويلها بواسطة الشركة نحو 258 الف سيارة منذ بدء النشاط مما سـاهم في خفـض الإنبعــاثات الكربونيــة بنحو 44 ألف طن، وذلك من خلال 54 مركز تحويل وصيانة على مستوى الجمهورية.

و حقق نشاط الزيوت طفرة غير مسبوقة في المبيعات خلال العام حيث تم تحقيق مبيعات تتخطى 5000 طن بزيادة قدرها 54% عن مبيعات العام السابق ، كما أطلقت كارجاس منتج زيوت جديد لمحركات البنزين و الغاز يحمل علامتها التجارية CARGAS .

وفي إطار إستراتيجية المسئولية المجتمعية لقطاع البترول إلتزمت كارجاس بدورها المجتمعى، حيث قامت بتوقيع بروتوكولات لدعم الملفات الحيوية كالصحة والمساهمة في تنمية المجتمع المصري، تحت رعاية الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) .

شارك في الجمعية العامة المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس " و المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة و المهندس محمد خضير نائب رئيس شركة إيجاس للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز و المحاسب ناصر شومان وكيل الوزارة لنقل وتسويق المنتجات البترولية والمشرف على نيابة التجارة الخارجية بهيئة البترول و الاستاذ احمد راندي رئيس الإدارة المركزية للإتصالات بالوزارة والمحاسب اشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية و المهندس وائل شاهين نائب الرئيس الإقليمي لشركة بريتش بتروليوم البريطانية في مصر ، والمهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر والمهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك.



