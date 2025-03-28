شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 28 مارس 2025 في الكويت عيار 24 بـ30.450 درهم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت ارتفاعا ملحوظا حيث سجل عيار 24 سعر 30.450 رهم مقارنة بسعر امس والذى سجل 30.100درهم ، و يترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية،



سعر الذهب اليوم فى الكويت

عيار 24 سجل 30.450 دينار

عيار 22 سجل 27.925 دينار

عيار 21 سجل 26.650 دينار

عيار 18 سجل 22.850 دينار

عيار 14 سجل 17.775 دينار

عيار 12 سجل 15.225 دينار

الاونصة947.325 دينار

الجنيه الذهب213.200 دينار

الأونصة بالدولار3073.25 دولار



واكتسب الذهب قوة كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية،اكتسب الذهب القوة جزئيًا مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.