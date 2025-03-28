شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 28 مارس 2025 في الكويت عيار 24 بـ30.450 درهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالجمعة، 28 مارس 2025 12:00 م
شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت ارتفاعا ملحوظا حيث سجل عيار 24 سعر 30.450 رهم مقارنة بسعر امس والذى سجل 30.100درهم ، و يترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية،
سعر الذهب اليوم فى الكويت
عيار 24 سجل 30.450 دينار
عيار 22 سجل 27.925 دينار
عيار 21 سجل 26.650 دينار
عيار 18 سجل 22.850 دينار
عيار 14 سجل 17.775 دينار
عيار 12 سجل 15.225 دينار
الاونصة947.325 دينار
الجنيه الذهب213.200 دينار
الأونصة بالدولار3073.25 دولار
واكتسب الذهب قوة كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية،اكتسب الذهب القوة جزئيًا مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.
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