شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 28 مارس 2025 فى بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر صرف اليورو ارتفاع طفيف أمام الجنيه في آخر تعاملات بنكية، وبلغ سعر اليورو اليوم الجمعة 28 مارس 2025 في البنك المركزي المصري 54.47 جنيه للشراء، و54.62 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلي المصري 54.22 جنيه للشراء، و54.60 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 54.22 جنيه للشراء، و54.60 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

54.47 جنيه للشراء.

54.62 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

54.22 جنيه للشراء.

54.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

54.22 جنيه للشراء.

54.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

54.23 جنيه للشراء.

54.6 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

54.22 جنيه للشراء.

54.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

54.26 جنيه للشراء.

54.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

54.20 جنيه للشراء.

54.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

54.26 جنيه للشراء.

54.63 جنيه للبيع