شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع إلى 4335 جنيها لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة بين 4325 إلي 4335 جنيها، بعد أن قفز لمستويات عالية متجاوزا جميع نقاط الصعود ليتداول فوق 4300 جنيه لعيار 21 خلال تداولاته بالتعاملات الصباحية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

* عيار 24: 4952 جنيها

* عيار 21: 4335 جنيها

* عيار 18: 3717 جنيها

* عيار 14: 2893 جنيها

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً

الذهب يرتفع 16% خلال 2025

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام 2024 وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

اشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته



