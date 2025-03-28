شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة 28-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك المصرية العاملة فى مصر اليوم الجمعة 28-3-3-2025، ليسجل فى البنك المركزي 65.30 جنيه للشراء ،و 65.51 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 65.02 جنيه للشراء، 65.59 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الجنيه الإسترليني.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

65.02 جنيه للشراء.



65.59 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

65.02 جنيه للشراء.



65.59 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

65.02 جنيه للشراء.



65.50 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

65.02 جنيه للشراء.



65.59 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

65.02 جنيه للشراء

65.50 جنيه للبيع



سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

65.06 جنيه للشراء.



65.48 جنيه للبيع.



