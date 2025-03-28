شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة 28-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالجمعة، 28 مارس 2025 10:10 ص
استقر سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك المصرية العاملة فى مصر اليوم الجمعة 28-3-3-2025، ليسجل فى البنك المركزي 65.30 جنيه للشراء ،و 65.51 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 65.02 جنيه للشراء، 65.59 جنيه للبيع.
وينشر ”الخليج 365”، سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الجنيه الإسترليني.وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
65.02 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر
65.59 جنيه للبيع.
65.02 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية
65.59 جنيه للبيع.
65.02 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى
65.50 جنيه للبيع.
65.02 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة
65.59 جنيه للبيع.
65.02 جنيه للشراء
65.50 جنيه للبيع
65.06 جنيه للشراء.
65.48 جنيه للبيع.
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