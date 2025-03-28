شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 28-3-2025 فى البحرين.. عيار 24 بـ36.750 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة في البحرين ارتفاعا طفيفا مقارنة بأسعار أمس ، حيث سجل عيار 24 سعر36.750 ريال وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب وننشر تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات فى هذا التقرير.
أسعار الذهب في البحرين:
-عيار 24 سجل 36.750 دينار
عيار 22 سجل 33.700 دينار
عيار 21 سجل 32.150 دينار
عيار 18 سجل 27.575 دينار
عيار 14 سجل 21.450 دينار
عيار 12 سجل 18.375 دينار
الاونصة1143.100 دينار
الجنيه الذهب257.250 دينار
الأونصة بالدولار3040.16 دولار
ويظل سعر الذهب في دول الخليج متأثرا بحركة الأسعار العالمية، حيث تلعب عوامل مثل سعر الدولار، والسياسات النقدية، والتوترات الجيوسياسية دورًا رئيسيًا في تحديد قيمته. لذا، ينصح المستثمرون والمستهلكون بمتابعة المستجدات الاقتصادية العالمية عن كثب لاتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا، خاصة في ظل التذبذبات المستمرة التي يشهدها المعدن النفيس.
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