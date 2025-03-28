شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 28-3-2025 فى البحرين.. عيار 24 بـ36.750 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة في البحرين ارتفاعا طفيفا مقارنة بأسعار أمس ، حيث سجل عيار 24 سعر36.750 ريال وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب وننشر تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات فى هذا التقرير.

أسعار الذهب في البحرين:

-عيار 24 سجل 36.750 دينار

عيار 22 سجل 33.700 دينار

عيار 21 سجل 32.150 دينار

عيار 18 سجل 27.575 دينار

عيار 14 سجل 21.450 دينار

عيار 12 سجل 18.375 دينار

الاونصة1143.100 دينار

الجنيه الذهب257.250 دينار

الأونصة بالدولار3040.16 دولار

ويظل سعر الذهب في دول الخليج متأثرا بحركة الأسعار العالمية، حيث تلعب عوامل مثل سعر الدولار، والسياسات النقدية، والتوترات الجيوسياسية دورًا رئيسيًا في تحديد قيمته. لذا، ينصح المستثمرون والمستهلكون بمتابعة المستجدات الاقتصادية العالمية عن كثب لاتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا، خاصة في ظل التذبذبات المستمرة التي يشهدها المعدن النفيس.