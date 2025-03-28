شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن سعر الذهب اليوم الجمعة فى مصر بعد الارتفاع الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الذهب تغير سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة بين 4315 إلي 4325 جنيها، لعيار 21 و هو الأكثر مبيعا في البلاد.

بعد أن قفز لمستويات عالية متجاوزا جميع نقاط الصعود ليتداول فوق 4300 جنيه لعيار 21 خلال تداولاته بالتعاملات الصباحية، بعد صعود بحوالي 16% للأونصة منذ بداية 2025.

عيار 24: 4942.86 جنيه مصري

عيار 21: 4325.00 جنيها مصريا

عيار 18: 3707.14 جنيه مصري

عيار 14: 2883.33 جنيه مصري

أسعار الذهب اليوم في مصر

كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً

الذهب يرتفع 27% خلال 2024

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام 2024 وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة المتوقع أن يكون مرتين هذا العام.

اشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته

يقترب سعر الذهب العالمي من أعلى مستوى تاريخي سجله عند 3057 دولار للأونصة وبذلك يكون قد ارتفع منذ بداية العام بنسبة تقترب من 16% بدعم من المخاوف المتعلقة بالتعريفات الجمركية الأمريكية التي تهدد السوق العالمي بحرب تجارية ينشأن عنها المخاوف وتزيد من الطلب على الذهب.



كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء عن رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة بدءًا من الأسبوع المقبل، مما يوسع نطاق الحرب التجارية العالمية.



حيث يخشى المستثمرون من أن تؤدي الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل، إلى ارتفاع التضخم وإبطاء النمو الاقتصادي وزيادة التوترات التجارية.



في حين شهد الذهب بعض عمليات جني الأرباح في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلا أنه لا يزال قريبًا من أعلى مستوياته القياسية حيث عززت حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية والاقتصادية الأمريكية الطلب على الملاذ الآمن.