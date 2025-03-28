شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يوضح حقيقة طرح محطات سيمنس العملاقة للبيع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن محطات سيمنس العملاقة ببنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة بقدرة 14 ألفًا و400 ميجا وات تعمل بكامل طاقتها تحت إدارة وتشغيل الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأوضح عصمت، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن محطات سيمنس العملاقة غير مطروحة للبيع كما يردد البعض، موضحا أنه لا يوجد حتى دراسة لطرحهم للبيع للقطاع الخاص ولم يتم تكليف الوزارة بهذا الأمر على الإطلاق.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن المدفوعات المستحقة لشركة سيمنس تسير بشكل منتظم وفق ما هو مُتَفق عليه بين الجانبين.

يذكر محطات بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة ضمن الاتفاق الحكومى بين مصر وألمانيا لإنشاء 3 محطات تنفذها شركة سيمنز الألمانية، وهى العاصمة الإدارية الجديدة والبرلس بقدرة 14 ألفا و400 ميجا وات وتعمل المحطات بأعلى كفاءة توليد بالعالم تصل لـ60%، والتى تم إنشاؤها من طراز h.class الذى يستخدم لأول مرة على مستوى العالم بأحدث تكنولوجيا وأعلى كفاءة.

وتعمل المحطات الثلاث بتكنولوجيا الدورة المركبة وتعتمد على الغاز الطبيعى فى تشغيلها، وتصل تكلفة المحطة الواحدة إلى 2 مليار يورو وتتكون كل محطة من 4 وحدات توليد وتتكون كل وحدة من 2 تربينة غازية قدرة كل منها 400 ميجاوات و1 تربينة بخارية قدرة 400 ميجاوات و2 غلاية لاستعادة الطاقة المفقودة، وسيتم ربطها بالشبكة القومية على جهد 500 كيلوفولت وذلك فى ديسمبر القادم بقدرة 2400 ميجا وات، وتسهم المحطات الثلاث فى تلبية 50% من اجمالى استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية.