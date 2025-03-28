شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم الجمعة 28-3-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين الجمعة، 28 مارس 2025 04:00 ص

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى السوق المصرى، فى التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 28-3-2025. ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصرى لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار. وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي 50.51 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع. ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى السوق المصري. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.52 جنيه للشراء.

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