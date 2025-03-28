شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون أودعوا 249,5 مليار جنيه بالبريد بنهاية عام 2022/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت النشرة السنوية لإحصاءات الخدمات البريدية عـام 2023/ 2024، ارتفاع قيمة المبالغ المودة بالبريد إلى 249,5 مليار جنيه عام 2023/2024، بينما كانت نحو 164.5 مليار جنيه عام 2022/2023 بزيادة بلغت نسبتها 51.7%.

وقدرت النشرة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قيمة المعاشات المنصرفة بنحو 179,5 مليار جنيه عام (2023/2024)، مقابل 140.5 مليار جنيه عام (2022/2023 ) بزيادة بلغت نسبتها 27.8%.

وكانت قيمة المبالغ المودعة فى صندوق التوفير 121.5 مليار جنيه عام 2023 /2024، مقابل 130.7 مليار جنيه عام 2022/ 2023 بانخفاض بلغت نسبته 7.0%.

أما الطوابع المباعة والنماذج بالوحدات البريدية فقد بلغت قيمتها 335,8 مليون جنيه عام 2023/2024، مقابل 366,0 مليون جنيه عـام 2022 /2023 بانخفاض بلغت نسبته 8.2%.

وسجل عدد المكاتب البريدية 4643 مكتب عام 2023/ 2024، مقابل 4412 مكتب عام ( 2022/ 2023 ) بزيادة بلغت نسبتها 5.2%.