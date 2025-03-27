شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر يواصل الصعود لـ4325 جنيها للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسواق الذهب في مصر، اليوم الخميس 27 مارس 2025، ارتفاعاً نسبيًا في الأسعار مع تسجيل عيارات ارتفاعات طفيفة مقارنة بالأيام الماضية، وسط متابعة حثيثة لتقلبات الأسعار العالمية وأسعار صرف الدولار.

- عيار 24: سجل 4,942.86 جنيهًا للجرام.

- عيار 21: بلغ 4,325.00 جنيها

- عيار 18يسجل 3,707.14 جنيهًا مصريًّا للجرام.

- عيار 14: سجل 2,883.33 جنيهًا



- سعر أونصة الذهب: 153,723 جنيهًا مصريًّا

- سعر الجنيه الذهب: 34,600 جنيه مصري

أسعار الذهب اليوم

أشار خبراء في قطاع الصاغة إلى أن ارتفاع الأسعار محليًّا يأتي بالتزامن مع تحركات طفيفة في البورصات العالمية، بينما لا تزال الطلبات على الذهب كمَخزن آمن للقيمة مرتفعة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. كما لفتوا إلى أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بشكل مباشر بتغير سعر الدولار في البنوك، والذي شهد استقرارًا نسبيًّا خلال الأيام الأخيرة.

ينصح تجار الذهب الراغبين في الشراء بمتابعة التحديثات اليومية للأسعار، خاصة مع توقعات بتحركات جديدة في الفترة المقبلة بسبب العوامل الجيوسياسية وتغير أسعار الفائدة الأمريكية. كما يُوصى بشراء الذهب من محال معتمدة لضمان الجودة وتجنب الغش.

يُذكر أن الذهب لا يزال الخيار الأول للادخار في مصر، حيث يُفضله الكثيرون كاستثمار آمن على المدى الطويل.