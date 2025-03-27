شكرا لقرائتكم خبر عن 30 يوما من عطاء.. نشاط البنك الأهلي المصري في محافظات مصر: دايمًا جنب الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استكمالا لدوره المجتمعي خلال شهر رمضان، يواصل البنك الأهلي المصري دعمه للمبادرات الخيرية، بتنظيمه أمس لخيمة الإفطار بالتعاون مع بنك الطعام المصري بجوار مقره الرئيسي في القاهرة، وحرص على مشاركة المواطنين فرحة الإفطار بتوزيع وجبات الطعام في أجواء مليئة بالدفء والإنسانية.

وشهدت الفعالية حضور كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفي بالبنك الأهلي المصري، وأحمد السعيد الرئيس التنفيذي لمجموعتي الاستثمارات وأمناء الاستثمار، ودينا أبو طالب رئيس التسويق والتنمية المجتمعية التنمية، إلى جانب عدد كبير من العاملين بالبنك الاهلي المصري من مختلف القطاعات، الذين تواجدوا بين الناس وساهموا بأنفسهم في توزيع الوجبات، تأكيدًا على التزام البنك بدوره التنموي ومسؤوليته المجتمعية تجاه أهل مصر.

ورفع البنك الأهلي المصري شعار "دايمًا جنب الناس، داعمًا للمجتمع، ومستمر في نشر الخير في كل مكان".







































