شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يصدر حركة تنقلات لقيادات القطاع في المواقع الإنتاجية والإدارية والان مع تفاصيل الخبر

في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على تدعيم مواقع العمل بالكفاءات المؤهلة لتنفيذ محاورها الإستراتيجية وأهدافها، وسعيها الدائم لضخ دماء جديدة في المناصب القيادية بالقطاع وتعظيم الاستفادة من رأس المال البشري بما يحقق المزيد من النتائج الإيجابية أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات وتكليفات جديدة، شملت عدداً من القيادات في المواقع الإنتاجية والإدارية، حيث تضمنت التالي أسمائهم :

ناصر محمد ناصر شومان - مشرفاً على نيابة التجارة الخارجية وعضواً بالمجلس التنفيذي بالهيئة المصرية العامة للبترول بالإضافة إلى عمله الأصلي من بقطاع البترول.

أحمد كمال الدين شفيق الدسوقي - نائباً للرئيس التنفيذي للهيئة للإستكشاف وعضواً بالمجلس التنفيذي بالهيئة المصرية العامة للبترول إعتباراً من ٢٠٢٥/٣/٣٠.

المهندس وائل محمد محمد رزق عيش - نائباً للرئيس التنفيذي للهيئة للتكرير والتصنيع وعضواً بالمجلس التنفيذي بالهيئة المصرية العامة للبترول إعتباراً من ٢٠٢٥/٦/١.

هبه الله محمد عبد القادر على حسن - مساعداً لرئيس الشركة للتسويق بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم) .

المهندس سلامة صابر عيسى عرابي صوان - رئيساً لمجلس إدارة شركة أنابيب البترول .

المهندس السيد يوسف عباس محمد رئيساً لمجلس إدارة شركة القاهرة لتكرير البترول .

المهندس محمد سمير محمد عبد اللطيف - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السويس للزيت (سوكو) .

المهندس شريف محمد صالح أبوبكر - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترول أبوقير .

المهندس محمود أحمد أحمد السيد طلبة - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كوم أمبو للبترول .

المهندس ياسر عبد العزيز محمد بركة - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العلمين للبترول .

المهندس نبوي محمود حسن إبراهيم - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للصمامات (إيفاكو) .

الكيمائي شريف كامل عبيد أحمد - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لإنتاج الستيرين والبولى ستيرين (إستيرنكس) .

المهندس حسن أحمد عبد العزيز إبراهيم - نائباً لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الألمانية للمضخات روهر بمبن مصر).

المهندس محمود عبد الحميد محمود محمد - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة بريدا بتروليم سيرفيس بالإضافة إلى عمله الأصلي .

المحاسب أيمن فتحى إبراهيم يوسف - رئيساً لمجلس إدارة شركة بتروناس مصر للزيوت بالإضافة إلى عمله الأصلي .