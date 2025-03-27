شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 27-3-2025.. عيار 21 بدون مصنعية بـ4315 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالخميس، 27 مارس 2025 08:00 م
تظل أسعار الذهب في مصر متأثرة بتوجهات السوق العالمية، حيث تؤثر قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي في تحديد قيمته محليًا، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس في مصرأسعار الذهب اليوم:
- - عيار 24: 4931 جنيهًا.
- - عيار 21: 4315 جنيهًا.
- - عيار 18: 3699 جنيهًا.
- -عيار 14: 2877 جنيهًا.
- - الجنيه الذهب 34520 جنيهًا
وارتفع سعر الذهب الذي يعتبر ملاذًا آمنًا للاستثمار في أوقات التضخم أو التقلبات الاقتصادية بنسبة 14% تقريباً حتى الآن هذا العام، مدفوعًا جزئيًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.
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