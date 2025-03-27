شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الخميس 27 مارس 2025 أمام الجنيه بالبنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت التعاملات البنكية آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الخميس 27 مارس 2025 أمام الجنيه المصرى، حيث سجل بالبنك المركزي المصري 50.51 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.52 جنيه للشراء و50.62 للبيع، وفي البنك التجارى الدولى CIB سجل 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية كالاتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

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