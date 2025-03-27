"هيئة الإحصاء": انخفاض معدل البطالة لإجمالي سكان المملكة إلى 3.5 ٪ في الربع الرابع 2024

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم إحصاءات سوق العمل للربع الرابع 2024.

ووفقًا لنتائج النشرة فقد انخفض معدل البطالة لإجمالي سكان المملكة (السعوديين وغير السعوديين 15 سنة فأكثر) إلى 3.5%، كما سجل معدل البطالة للسكان السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) انخفاضًا ليصل إلى 7.0 % في الربع الرابع من عام 2024 مقارنةً بـ 7.8% في الفترة ذاتها من عام 2023.

وبلغ معدل البطالة لإجمالي السكان الذكور 2% والإناث 10.4%، في حين ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023 لتصل إلى 36.0%.

وأوضحت نتائج النشرة أن معدل البطالة للسعوديين الذكور بلغ 4.3%، فيما انخفض معدل البطالة للسعوديات إلى 11.9% في الربع الرابع من عام 2024 مقارنةً بـ 13.6% بالربع السابق من العام نفسه، في حين بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان (السعوديين وغير السعوديين 15 سنة فأكثر) 66.4% ومعدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الذكور 83.6% .

ويُعزى انخفاض معدلات البطالة إلى الارتفاع في معدل المشتغلين للسكان السعوديين مدفوعًا بالأداء القوي والمتطور لسوق العمل، إذ يعود هذا التحسن بشكل أساسي إلى ارتفاع معدل المشتغلين للسكان السعوديين إلى 47.5% بزيادة قدرها 1.0 % مقارنةً بالربع المماثل من عام 2023، وشهد معدل المشتغلات السعوديات ارتفاعًا حيث بلغ 31.8%، مسجلًا زيادة قدرها 1.7 % على أساس سنوي.

ويأتي هذا التحسن نتيجة للسياسات الفعالة في تنمية سوق العمل وتعزيز بيئة التوظيف ودعم مبادرات تمكين المرأة التي أسهمت في زيادة مشاركتها الاقتصادية وتعزيز دورها في دفع عجلة النمو والتنمية المستدامة.

وأظهرت نتائج النشرة أن معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الإناث (15 سنة فأكثر) بلغ 33.5%، فيما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للسكان السعوديين 51.1%، في حين سجل معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور 66.2% والقوى العاملة للسعوديات 36%.

وأفادت نتائج النشرة أن معدل المشتغلين إلى السكان في سن العمل (السعوديين وغير السعوديين 15 سنة فأكثر) بلغ 64% ومعدل المشتغلين إلى السكان في سن العمل لإجمالي السكان الذكور بلغ 81.9%، كما بلغ معدل المشتغلين إلى السكان في سن العمل السكان الإناث 30%، في حين سجل معدل المشتغلين إلى السكان في سن العمل للسكان السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) 47.5% ومعدل المشتغلين إلى السكان في سن العمل للسعوديين الذكور 63.4% ومعدل المشتغلين إلى السكان في سن العمل للسعوديات 31.8%.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء اعتمدت التقديرات السكانية المبنية على نتائج تعداد السعودية 2022م اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024م فصاعدًا، حيث تتضمن نشرة سوق العمل المؤشرات الرئيسة لإحصاءات سوق العمل بناءً على مسح القوى العاملة، إضافة إلى إحصاءات عن عدد المشتركين بناءً على بيانات إدارية صادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني.