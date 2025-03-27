شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 37.6 مليون دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر وسيراليون خلال عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وسيراليون إلى 37.6 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 57.9 مليـون دولار خلال عام 2023.

وبلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لسيراليون 36.7 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 57.6 مليون دولار خلال عام 2023. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من سيراليون 830 ألف دولار خلال عــام 2024 مقابل 282 ألف دولار خلال عام 2023.



أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى سيراليون خلال عام 2024

1. اسمنت وجبس بقيمة 27 مليون دولار.

2. حديد وصلب بقيمة 4 مليون دولار.

3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.9 مليون دولار.

4. ملابس مستعملة بقيمة 651 ألف دولار.

5. زيوت عطرية بقيمة 423 ألف دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من سيراليون خلال عام 2024

1. أسماك وقشريات ورخويات بقيمة 488 ألف دولار.

2. تبغ بقيمة 178 ألف دولار.

3. خامات معادن بقيمة 105 ألف دولار .

4. مراجل ، الات ، أجهزة الية واجزاؤها بقيمة 48 ألف دولار .

5. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 7 ألاف دولار .

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في سيراليون 317 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 453 ألف دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات العاملين من سيراليون بمصر 26 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 15 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023 .

وقد بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في سيراليون 146 ألف دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل 775 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023

وسجـــل عدد سكــان مصـــر 107.5 مليـــون نسمـــة خلال مارس 2025، بينمـــا سجــــل عــدد سكان سيراليون 8.8 مليون نسمة خلال نفس الفترة .

وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بجمهورية سيراليون طبقــاً لتقـديـرات البعثة 300 مصري حتى نهاية عام 2023 .