شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 27-3-2025 يسجل 3699 جنيها للجرام عيار 18 بدون مصنعية والان مع تفاصيل الخبر

في ظل تحركات الأسواق العالمية، يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، حيث تلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وفى هذا الصدد ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس في مصر.

- عيار 24: 4931 جنيهًا.

- عيار 21: 4315 جنيهًا.

- عيار 18: 3699 جنيهًا.

-عيار 14: 2877 جنيهًا.

- الجنيه الذهب 34520 جنيهًا

سعر الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب اليوم:



وعن تأثير هذه التطورات على السوق المصري، قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، "هذه التطورات الإيجابية في سوق الذهب العالمي انعكست على الأسواق المصرية، حيث شهد الذهب ارتفاعًا بنسبة 2% خلال الأسبوع الماضى.

وارتفع سعر الذهب الذي يعتبر ملاذًا آمنًا للاستثمار في أوقات التضخم أو التقلبات الاقتصادية بنسبة 14% تقريباً حتى الآن هذا العام، مدفوعًا جزئيًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً