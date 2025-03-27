الاقتصاد

50.52 جنيه للشراء.. آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الخميس 27-3-2025 امام الجنيه المصرى

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50.52 جنيه للشراء.. آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الخميس 27-3-2025 امام الجنيه المصرى

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الخميس، 27 مارس 2025 06:00 م

يقدم الخليج 365 لقرائه سعر الدولار اليوم الخميس 27-3-2025  أمام الجنيه المصري وفقا لآخر تحديث بعد انتهاء التعاملات بالبنوك المصرية،  حيث سجل  بالبنك المركزي المصري 50.51 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس، بالبنك الأهلى المصرى 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.52 جنيه 50.62 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار بعد انتهاء التعاملات اليوم الخميس بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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