شكرا لقرائتكم خبر عن معرض أثرى عن تاريخ الفن الإسلامى فى متحف قصر محمد على بالمنيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان "إقرأ"، ينظم متحف قصر الأمير محمد على بالمنيل معرضًا أثريًا مؤقتًا، لتسليط الضوء على تاريخ الفن الإسلامى من خلال عرض مجموعة من روائع الفنون الإسلامية من مقتنيات المتحف المتميزة.

وأوضحت آمال صديق مدير عام متحف قصر المنيل، أن المعرض يضم 12 قطعة تشمل خمسة مصاحف مجلدة ومزينة برسومات نباتية أو تذهيب وتلوين أو حفر على جلد غطائها جامع ومكتوبة بخط اليد، بالإضافة إلى خمس سبح ملونة ومبخرتين من الفضة. الخطوط المكتوب بها المصاحف هى خط أيوب أبو العارف وخط يوسف المعروف بحافظ القرآن، خط النسخ وخط الثلث، وخط خليل إبراهيم النسيب ومصحف كتبه السيد محمد صالح الرشيدى من ابن الحافظ عثمان من تلاميذ المرحوم على الوصيفي.

أما السبح فمنها مصنوع من الخشب بها 33 حبه وحبه والحبات تأخذ شكل كره مضلعه بالضليعات ولها مئذنة من نفس النوع ودلاية حرير مجدوله تنتهى بحلية من نفس النوع، أو تنتهى بدلاية فضة، ومنها سبح من العقيق السودانى بها 33 حبه بها مئذنة عقيق ودلاية فضه، وسبحه من الكريستال الأبيض وبها 99 حبة ولها مئذنة وشرابة حرير، وسبحه من خشب الصندل بها 99 حبه ولها مئذنة وشرابه حرير، وسبحه كهرمان بها 99 حبه لها مئذنة ودلاية خربشة بالفضة تنتهى بثلاث دلايات لكل منها مرجانة.

والمبخرتين من الفضة المشغولة واحدة ترتكز على قاعدة تشبه الصينية مكتوب على قاعدتها مشين مثقال اثنين عشرين1313، والأخرى ترتكز على قاعدة على شكل صينية قوام زخرفة عبارة عن عقود متتالية بداخل كل عقد فرع نباتي.











