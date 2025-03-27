شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يعلن مسابقة لشغل 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لشغل 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع الإلكترونى لبوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/، وذلك لصالح الأزهر الشريف،

وأوضح الجهاز أنه من المقرر إتاحة باب التقديم فى المسابقة على موقع البوابة فى ألفترة من 17حتى 30 أبريل المقبل، ويمكن للراغبين فى التقديم الاطلاع على الشروط التى يتعين توافرها فى المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع البوابة.



