شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «الليف» 1.4% إلى 15.48 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة على تداول

ويرجع هذا التراجع بشكل أساسي إلى زيادة المنافسة في السوق، مما أثر على هوامش الربح الصافي.

وتمكنت الشركة من استرداد ديون معدومة بقيمة 2,854,994 ريال خلال العام، بالإضافة إلى انخراطها في أنشطة استثمارية حققت دخلاً قدره 2,886,243 ريال.

علاوة على ذلك، استثمرت الشركة 8,098,749 ريال في صناديق المرابحة، مما أسفر عن عوائد بلغت 93,756 ريال. الدمام - شريف احمد - انخفض صافي ربح شركة الليف العالمية للخدمات البيئية في عام 2024 بنسبة 1.4% إلى 15.48 مليون ريال، مقابل 15.70 مليون ريال.وقالت الشركة على تداول السعودية : إن ذلك جاء على الرغم من أن إجمالي الدخل الشامل ارتفع بنسبة 1.75% في السنة المالية 2024، إلا أن ارتفاع تكاليف العقود أدى إلى انخفاض في صافي الربح بنسبة 1.4% مقارنة بعام 2023.ويرجع هذا التراجع بشكل أساسي إلى زيادة المنافسة في السوق، مما أثر على هوامش الربح الصافي.وتمكنت الشركة من استرداد ديون معدومة بقيمة 2,854,994 ريال خلال العام، بالإضافة إلى انخراطها في أنشطة استثمارية حققت دخلاً قدره 2,886,243 ريال.علاوة على ذلك، استثمرت الشركة 8,098,749 ريال في صناديق المرابحة، مما أسفر عن عوائد بلغت 93,756 ريال.